В конце майских праздников примут решение о снятии ограничений в Ростовской области

Posted 7 мая 2020, 06:56
Published 7 мая 2020, 06:56
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
«До 12 мая в соответствии с указом президента Владимира Путина и постановлением губернатора Василия Голубева уровень ограничений в регионе меняться не будет», — заявил Ковалев.
По словам главного санитарного врача, решение об изменениях примут 10–12 мая на основании оценки ситуации в регионе. При этом пока неизвестно, введут ли какие-то смягчения или ограничения останутся прежними.
Также Ковалев рассказал, какие ограничения останутся в Ростовской области после отмены режима самоизоляции.