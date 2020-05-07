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Posted 7 мая 2020, 06:56

Published 7 мая 2020, 06:56

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

В конце майских праздников примут решение о снятии ограничений в Ростовской области

7 мая 2020, 06:56
Решение о снятии введенных из-за коронавируса ограничений примут в Ростовской области после майских праздников, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

«До 12 мая в соответствии с указом президента Владимира Путина и постановлением губернатора Василия Голубева уровень ограничений в регионе меняться не будет», — заявил Ковалев.

По словам главного санитарного врача, решение об изменениях примут 10–12 мая на основании оценки ситуации в регионе. При этом пока неизвестно, введут ли какие-то смягчения или ограничения останутся прежними.

Также Ковалев рассказал, какие ограничения останутся в Ростовской области после отмены режима самоизоляции.

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