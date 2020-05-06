Власти рассказали, какие ограничения ждут ростовчан после отмены самоизоляции

По словам Ковалева, до появления вакцины необходимо сохранить запрет на посещение массовых мест, выход на улицу только в определенное время, соблюдение социальной дистанции и масочного режима.
Кроме того, сохранится удаленный режим работы для определенного круга лиц — беременных, с хроническими заболеваниями.
«Эти ограничения практически никак не осложняют нам жизнь, практически никак не влияют на возможность ведения бизнеса, но позволяют эффективно предупреждать распространение новой коронавирусной инфекции», — отметил Ковалев.
При этом главный санитарный врач области предсказал появление вакцины не раньше середины осени.
По состоянию на 6 мая в Ростовской области выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе достигло 1434 человека