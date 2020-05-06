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Власти рассказали, какие ограничения ждут ростовчан после отмены самоизоляции

6 мая 2020, 12:58
Фото: RostovGazeta
Какие ограничения сохранят до открытия вакцины от коронавируса, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

По словам Ковалева, до появления вакцины необходимо сохранить запрет на посещение массовых мест, выход на улицу только в определенное время, соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Кроме того, сохранится удаленный режим работы для определенного круга лиц — беременных, с хроническими заболеваниями.

«Эти ограничения практически никак не осложняют нам жизнь, практически никак не влияют на возможность ведения бизнеса, но позволяют эффективно предупреждать распространение новой коронавирусной инфекции», — отметил Ковалев.

При этом главный санитарный врач области предсказал появление вакцины не раньше середины осени.

По состоянию на 6 мая в Ростовской области выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в регионе достигло 1434 человека

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