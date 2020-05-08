Почти у половины ростовчан сократился объем работы из-за коронавируса

«Не могут однозначно оценить изменение рабочей нагрузки 24,3% респондентов. Еще 19,9% респондентов работают в обычном режиме, а 8,2% отметили, что их рабочая нагрузка возросла», — сказано в сообщении.
Больше работы стало у сотрудников структуры государственного управления, медицины, фармацевтики, розничной и онлайн торговли, производства и торговли товаров народного потребления, ИТ-сектора, а также сферы образования.
При этом у 71% опрошенных заметно снизились доходы.
Ранее на давление со стороны надзорных структур даже в период самоизоляции пожаловался бизнес Ростовской области.