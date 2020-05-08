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Почти у половины ростовчан сократился объем работы из-за коронавируса

8 мая 2020, 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону 47,6% жителей отметили, что с началом эпидемии коронавируса объем их работы сократился, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Не могут однозначно оценить изменение рабочей нагрузки 24,3% респондентов. Еще 19,9% респондентов работают в обычном режиме, а 8,2% отметили, что их рабочая нагрузка возросла», — сказано в сообщении.

Больше работы стало у сотрудников структуры государственного управления, медицины, фармацевтики, розничной и онлайн торговли, производства и торговли товаров народного потребления, ИТ-сектора, а также сферы образования.

При этом у 71% опрошенных заметно снизились доходы.

Ранее на давление со стороны надзорных структур даже в период самоизоляции пожаловался бизнес Ростовской области.

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