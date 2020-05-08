За сутки в Ростовской области вылечили от коронавируса 67 человек

Только за последние сутки от коронавируса вылечили 67 пациентов.
На 8 мая в регионе подтвердили 80 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших достигло 1 594 человека. Больше всего новых случаев в Ростове и Мартыновском районе, 17 и 12 человек соответственно.
В тяжелом состоянии 15 пациентов, умерли 16 человек, за последние сутки количество умерших увеличилось на четыре пациента. Из новых умерших трое были жителями Ростова и одна женщина из Азовского района, у всех имелись хронические заболевания.