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За сутки в Ростовской области вылечили от коронавируса 67 человек

8 мая 2020, 08:05
Фото: vk.com/pravitelstvo61
По состоянию на 8 мая от коронавирусной инфекции в Ростовской области выздоровели 262 человека, сообщили в региональном правительстве.

Только за последние сутки от коронавируса вылечили 67 пациентов.

На 8 мая в регионе подтвердили 80 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших достигло 1 594 человека. Больше всего новых случаев в Ростове и Мартыновском районе, 17 и 12 человек соответственно.

В тяжелом состоянии 15 пациентов, умерли 16 человек, за последние сутки количество умерших увеличилось на четыре пациента. Из новых умерших трое были жителями Ростова и одна женщина из Азовского района, у всех имелись хронические заболевания.

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