В Ростовской области скончались от коронавируса еще четыре человека

Среди четверых умерших за последние сутки трое жителей Ростова: 81-летний мужчина и женщины 60 и 69 лет, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, скончалась 47-летняя жительница Азовского района, которая имела заболевание эндокринной системы в запущенной форме и поздно обратилась за медицинской помощью.