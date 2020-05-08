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В Ростовской области скончались от коронавируса еще четыре человека

8 мая 2020, 07:46
Фото: pixabay.com
По состоянию на 8 мая от коронавирусной инфекции в Ростовской области умерли 16 человек, сообщили в региональном правительстве.

Среди четверых умерших за последние сутки трое жителей Ростова: 81-летний мужчина и женщины 60 и 69 лет, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, скончалась 47-летняя жительница Азовского района, которая имела заболевание эндокринной системы в запущенной форме и поздно обратилась за медицинской помощью.

За последние сутки в Ростовской области выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших достигло 1 594 человека. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов, выздоровели 262 человека.

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