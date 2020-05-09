Памятник скрипачу Моне вернули в центр Ростова

Памятник вернули на место в пятницу. Он находится на пересечение проспекта Соколова и улицы Пушкинской.
Напомним, что первоначально монумент музыканту Соломону Телесину установили в конце 2019 года. На открытие приезжал певец Александр Розенбаум.
После этого памятник забрали в мастерскую и вернули на место только через несколько месяцев. Это было необходимо, чтобы подготовить бетонную площадку под основание.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области налоговый вычет могут распространить на ремонт памятников.