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Памятник скрипачу Моне вернули в центр Ростова

9 мая 2020, 05:18
Фото: facebook.com
В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской снова появился памятник скрипачу Моне, песню которому посвятил Александр Розенбаум, пишет издание Rostov.ru.

Памятник вернули на место в пятницу. Он находится на пересечение проспекта Соколова и улицы Пушкинской.

Напомним, что первоначально монумент музыканту Соломону Телесину установили в конце 2019 года. На открытие приезжал певец Александр Розенбаум.

После этого памятник забрали в мастерскую и вернули на место только через несколько месяцев. Это было необходимо, чтобы подготовить бетонную площадку под основание.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области налоговый вычет могут распространить на ремонт памятников.

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