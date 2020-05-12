Новостройки резко подорожали в Ростове на фоне коронавируса

Сейчас спрос на рынке недвижимости в Ростове возвращается на докризисный уровень. До этого фиксировали резкое падение из-за карантинных мер и ослабления рубля.
Покупательская способность вышла на докризисный уровень конца февраля-начала марта. Стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 8,9% по сравнению с таким же периодом минувшего года.
«Вторичка» за это время подорожала на 1,6%.
«Недвижимость является приоритетным направлением для инвестиций, которое в условиях неопределенности позволяет не только сохранить сбережения, но и быть уверенным в завтрашнем дне», — сказано в сообщении.