Почти две тысячи человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Прирост числа заболевших за сутки составил 95 человек. Днем ранее количество зараженных увеличилось на 88.
В целом по России выявлено уже 232 243 случаев заболевания. За последние 24 часа заболели 10899 россиян.
Добавим, что сейчас в Ростовской области действует режим обязательно самоизоляции. Полицейские поймали почти восемь тысяч человек, которые его нарушили.
Также власти Ростовской области рассказали о фейковом плане выхода из самоизоляции. Неизвестные распространяют его в соцсетях и мессенджерах.