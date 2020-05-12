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Почти две тысячи человек заболели коронавирусом в Ростовской области

12 мая 2020, 07:39
Фото: donland.ru
В Ростовской области заболевание коронавирусной инфекцией подтвердили уже у 1946 местных жителей, заявили в Оперштабе.

Прирост числа заболевших за сутки составил 95 человек. Днем ранее количество зараженных увеличилось на 88.

В целом по России выявлено уже 232 243 случаев заболевания. За последние 24 часа заболели 10899 россиян.

Добавим, что сейчас в Ростовской области действует режим обязательно самоизоляции. Полицейские поймали почти восемь тысяч человек, которые его нарушили.

Также власти Ростовской области рассказали о фейковом плане выхода из самоизоляции. Неизвестные распространяют его в соцсетях и мессенджерах.

При этом в Ростовской области удалось вылечить более 400 пациентов с коронавирусом.

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