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По нацпроекту в Ростовской области отремонтируют еще одну дорогу под Зерноградом

12 мая 2020, 15:19
Фото: donland.ru
В Ростовской области продолжается ремонт подъезда от трассы, соединяющей Зерноград, автодорогу «Усьман – Веселый – Сальск» , Булочкин и хутор Средние Хороли, говорится в сообщении регионального правительства.

В общей сложности планируется отремонтировать 7,2 километра трассы, а площадь ремонта составит 43 тысячи квадратных метров. Эта дорога была построена 63 года назад и ее ни разу капитально не ремонтировали. Между тем трасса обеспечивает доступ к 130 домовладениям и к социально значимым объектам. По ней осуществляют движение школьные автобусы и пассажирский транспорт.

Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составляет 24,4 миллиона рублей, из которых 10,7 млн выделено из федерального бюджета.

Завершить работы планируют к концу июня.

Напомним, в Ростовской области реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовавший в 2019 году.

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