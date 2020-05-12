По нацпроекту в Ростовской области отремонтируют еще одну дорогу под Зерноградом

В общей сложности планируется отремонтировать 7,2 километра трассы, а площадь ремонта составит 43 тысячи квадратных метров. Эта дорога была построена 63 года назад и ее ни разу капитально не ремонтировали. Между тем трасса обеспечивает доступ к 130 домовладениям и к социально значимым объектам. По ней осуществляют движение школьные автобусы и пассажирский транспорт.