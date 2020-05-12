rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовскую областную больницу № 1 переводят в режим инфекционного госпиталя

12 мая 2020, 14:36
Фото: rocb.ru
Ростовскую областную клиническую больницу № 1 в ближайшее время переведут в режим инфекционного госпиталя, все отделения закрыты, сказала RostovGazeta сотрудница медучреждения.

Ростовчане жалуются в соцсетях, что областных больницах № 1 и № 2 закрыты все отделения. Эту информацию подтвердили сотрудники приемной в больнице № 1.

«Отделения зарыли, у нас госпиталь инфекционный будет. Только поэтому. Экстренно принимаем — если срочно нужно оперировать. Госпиталь когда будет — пока неизвестно», — отметил сотрудник больницы.

Получить официальный комментарий по этому вопросу в региональном министерстве здравоохранения не удалось.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская 7 мая во время брифинга заявила, что коечный фонд в инфекционных госпиталях региона заполнен на 10 процентов.

«Это говорит о том, что на Дону не так много пациентов, находящихся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Основная масса заболевших — это пациенты с легкой формой или бессимптомные пациенты, выявленные в ходе тестирования», — отметила Татьяна Быковская.

Вместе с этим, глава Минздрава добавила, что в регионе появится новая инфекционная больница. Строительство медучреждения начнется в конце мая.

«Мы прекрасно понимаем, что этот вирус пришел к нам не на один год, есть и другие инфекции, а значит, больница будет всегда востребована», — считает Быковская.

Напомним, наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 в Ростовской области составило 87,2%.

Материалы по теме
Врачи были против выписки главы Минздрава Ростовской области из больницыВ Подмосковье пациент с коронавирусом самовольно ушел из больницы Больницы Ростовской области получат 14 тыс защитных костюмов
#Новости#Коронавирус#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28