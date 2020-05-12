Ростовскую областную больницу № 1 переводят в режим инфекционного госпиталя

Ростовчане жалуются в соцсетях, что областных больницах № 1 и № 2 закрыты все отделения. Эту информацию подтвердили сотрудники приемной в больнице № 1.
«Отделения зарыли, у нас госпиталь инфекционный будет. Только поэтому. Экстренно принимаем — если срочно нужно оперировать. Госпиталь когда будет — пока неизвестно», — отметил сотрудник больницы.
Получить официальный комментарий по этому вопросу в региональном министерстве здравоохранения не удалось.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская 7 мая во время брифинга заявила, что коечный фонд в инфекционных госпиталях региона заполнен на 10 процентов.
«Это говорит о том, что на Дону не так много пациентов, находящихся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Основная масса заболевших — это пациенты с легкой формой или бессимптомные пациенты, выявленные в ходе тестирования», — отметила Татьяна Быковская.
Вместе с этим, глава Минздрава добавила, что в регионе появится новая инфекционная больница. Строительство медучреждения начнется в конце мая.
«Мы прекрасно понимаем, что этот вирус пришел к нам не на один год, есть и другие инфекции, а значит, больница будет всегда востребована», — считает Быковская.
Напомним, наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 в Ростовской области составило 87,2%.