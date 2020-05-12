Супруга Пескова Татьяна Навка тоже заразилась коронавирусом

Ранее о заражении коронавирусом заявил сам Песков. Он сообщил, что был госпитализирован. Но в какую именно больницу положили пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, неизвестно.
Позднее стало известно об инфицировании его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Она также была госпитализирована.
Напомним, что на сегодняшний день в России было зарегистрировано 232 243 инфицированных COVID-19. За последние сутки было зарегистрировано 10899 новых случаев заражения. В Ростовской области заболели 1946 человек. При этом выздоровели 455 человек, 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Умерли 24 человека.