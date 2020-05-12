rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Супруга Пескова Татьяна Навка тоже заразилась коронавирусом

12 мая 2020, 13:12
Фото: for-wikimedia.bolshoisport.ru/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка также получила положительный анализ на COVID-19, сообщает Telegram-канал Znak.com.

Ранее о заражении коронавирусом заявил сам Песков. Он сообщил, что был госпитализирован. Но в какую именно больницу положили пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, неизвестно.

Позднее стало известно об инфицировании его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Она также была госпитализирована.

Напомним, что на сегодняшний день в России было зарегистрировано 232 243 инфицированных COVID-19. За последние сутки было зарегистрировано 10899 новых случаев заражения. В Ростовской области заболели 1946 человек. При этом выздоровели 455 человек, 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Умерли 24 человека.

Материалы по теме
Власти Уханя проверят на коронавирус все население города Пресс-секретаря президента РФ госпитализировали с коронавирусом в Москве
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28