Супруга Пескова Татьяна Навка тоже заразилась коронавирусом

Напомним, что на сегодняшний день в России было зарегистрировано 232 243 инфицированных COVID-19. За последние сутки было зарегистрировано 10899 новых случаев заражения. В Ростовской области заболели 1946 человек. При этом выздоровели 455 человек, 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Умерли 24 человека.