В Ростовской области раскрыли территории с новыми заболевшими коронавирусом

За последние 24 часа число зараженных увеличилось на 95 и достигло 1946 человек. Вылечить удалось 455 заболевших.
Новые случаи зарегистрировали в Ростове, Батайске, Донецке, Волгодонске, Зверево, Новошахтинске, Таганроге. Также заболевшие выявлены в Азовском, Верхнедонском, Веселовском, Мартыновском, Багаевском, Белокалитвинском районах.
Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 7089 граждан. За все время в регионе скончались 24 пациента.
В Ростовской области уже успели провести свыше 56 тысяч тестов на инфекцию.