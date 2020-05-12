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В Ростовской области раскрыли территории с новыми заболевшими коронавирусом

12 мая 2020, 07:58
Фото: donland.ru
В Ростовской области стали известны территории, в которых выявили случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки, сообщили в правительстве региона.

За последние 24 часа число зараженных увеличилось на 95 и достигло 1946 человек. Вылечить удалось 455 заболевших.

Новые случаи зарегистрировали в Ростове, Батайске, Донецке, Волгодонске, Зверево, Новошахтинске, Таганроге. Также заболевшие выявлены в Азовском, Верхнедонском, Веселовском, Мартыновском, Багаевском, Белокалитвинском районах.

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 7089 граждан. За все время в регионе скончались 24 пациента.

В Ростовской области уже успели провести свыше 56 тысяч тестов на инфекцию.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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