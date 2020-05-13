Для смягчения ограничений в Ростовской области нарастят число ежедневных тестов

По словам главного санитарного врача области Евгения Ковалева, в настоящее время в регионе каждый день делают 55 тестов на каждые 100 тысяч населения при требуемой норме в 77.
При этом удается сдерживать на необходимом уровне показатель коэффициента распространенности инфекции и норматив свободных коек. При выполнении всех трех критериев можно будет вводить смягчения ограничений.
Губернатор области Василий Голубев поручил в недельный срок выйти на показатель в 70 тестирований на 100 тысяч человек или три тысячи тестирований ежедневно, если в абсолютных цифрах.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области темпы смягчения ограничительных мер будут зависеть от качества соблюдения местными жителями масочного режима.