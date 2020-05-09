Документ о смягчении ограничений примут в Ростовской области к 12 мая

«После завершения праздничной майской декады в регионе могут начать реализацию плана ослабления противоэпидемических ограничений. Соответствующий документ будет, как ожидается, подписан к 12 мая, и станет результатом совместной работы с управлением Роспотребнадзора и других контролирующих ведомств», — сказано в сообщении.
По словам губернатора области Василия Голубева, на первом этапе жителям региона станут доступны различные потребительские услуги. При этом компаниям, предоставляющим услуги, разрешат работать только при соблюдении всех санитарных предписаний.
Обязательным условием для смягчения ограничений стал «масочный режим», согласно которому с 9 мая маску необходимо надевать во всех общественных местах и на работе.
В дальнейшем действия властей по смягчению ограничений будут зависеть от ситуации по коронавирусу в области и стране.