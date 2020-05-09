Документ о смягчении ограничений примут в Ростовской области к 12 мая

«После завершения праздничной майской декады в регионе могут начать реализацию плана ослабления противоэпидемических ограничений. Соответствующий документ будет, как ожидается, подписан к 12 мая, и станет результатом совместной работы с управлением Роспотребнадзора и других контролирующих ведомств», — сказано в сообщении.