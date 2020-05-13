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Новый диализный центр открыли в Сальске

13 мая 2020, 14:23
Фото: donland.ru
В Сальске Ростовской области начал принимать пациентов новый диализный центр, сообщили в региональном правительстве.

«В диализном центре в Сальске установлены 20 аппаратов искусственная почка, что позволит получать услуги заместительной почечной терапии 120 пациентам из близлежащих территорий Ростовской области, принимать гостевых пациентов. На сегодняшний день в центре получают процедуру диализа 45 пациентов, которые раньше получали лечение в Ростове-на-Дону и Волгодонске», — сказано в сообщении.

Также в центре проводят процедуру перитонеального диализа, теперь специализированная медицинская помощь стала доступнее для нефрологических пациентов Сальского, Целинского, Егорлыкского, Пролетарского, Песчанокопского и Орловского районов.

Отмечается, что центр открыли в рамках реализации инвестиционного проекта компании «Гемодиализный центр Ростов» — российского подразделения международной сети диализных центров немецкой компании Fresenius Medical Care.

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