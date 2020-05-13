Новый диализный центр открыли в Сальске

«В диализном центре в Сальске установлены 20 аппаратов искусственная почка, что позволит получать услуги заместительной почечной терапии 120 пациентам из близлежащих территорий Ростовской области, принимать гостевых пациентов. На сегодняшний день в центре получают процедуру диализа 45 пациентов, которые раньше получали лечение в Ростове-на-Дону и Волгодонске», — сказано в сообщении.