Новый диализный центр открыли в Сальске

«В диализном центре в Сальске установлены 20 аппаратов искусственная почка, что позволит получать услуги заместительной почечной терапии 120 пациентам из близлежащих территорий Ростовской области, принимать гостевых пациентов. На сегодняшний день в центре получают процедуру диализа 45 пациентов, которые раньше получали лечение в Ростове-на-Дону и Волгодонске», — сказано в сообщении.
Также в центре проводят процедуру перитонеального диализа, теперь специализированная медицинская помощь стала доступнее для нефрологических пациентов Сальского, Целинского, Егорлыкского, Пролетарского, Песчанокопского и Орловского районов.
Отмечается, что центр открыли в рамках реализации инвестиционного проекта компании «Гемодиализный центр Ростов» — российского подразделения международной сети диализных центров немецкой компании Fresenius Medical Care.