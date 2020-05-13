Жителям Ростовской области рассказали, каких пациентов с COVID-19 госпитализируют

По словам Ковалева, для лечения на дому ни в коем случае нельзя оставлять лиц с хроническими заболеваниями, имеющих маленьких детей, проживающих с родственниками старше 65 лет. Обязательной госпитализации также подлежат лица, работающие на предприятиях, которым можно осуществлять свою деятельность.
Ранее сообщалось, что коечный фонд в инфекционных госпиталях Ростовской области занят только на 13%.
При этом на 13 мая в регионе насчитывалось 2033 случая заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни 25 человек.