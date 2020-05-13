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Жителям Ростовской области рассказали, каких пациентов с COVID-19 госпитализируют

13 мая 2020, 07:54
Фото: vk.com/pravitelstvo61
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, в каких случаях пациентов с положительным тестом на COVID-19 обязательно госпитализируют, он выступил на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам Ковалева, для лечения на дому ни в коем случае нельзя оставлять лиц с хроническими заболеваниями, имеющих маленьких детей, проживающих с родственниками старше 65 лет. Обязательной госпитализации также подлежат лица, работающие на предприятиях, которым можно осуществлять свою деятельность.

Ранее сообщалось, что коечный фонд в инфекционных госпиталях Ростовской области занят только на 13%.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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