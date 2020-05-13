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Водовод за 500 млн рублей построят в Ростовской области

13 мая 2020, 10:05
Фото: donland.ru
В селе Самбек приступили к строительству нового водовода, на который потратят 500 миллионов рублей, сообщили в правительстве Ростовской области.

Подрядчик в Неклиновском районе начал строить новые сети водоснабжения. Работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Экология».

«Рабочие возведут очистные сооружения производительностью 800 кубометров в сутки и разводящие сети водоснабжения общей длиной 28,5 километра. Строительство должно завершиться в 2022 году», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из федерального бюджета выделят около 490 миллионов рублей. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более двух тысяч жителей села Самбек.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области продолжается ремонт подъезда от трассы, соединяющей Зерноград, автодорогу «Усьман — Веселый — Сальск», Булочкин и хутор Средние Хороли.

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