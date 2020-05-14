Около 500 человек готов трудоустроить Ростсельмаш в период пандемии

В настоящее время в Ростове и в других регионах присутствия компании открыты вакансии технологов, конструкторов, токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, слесарей-сборщиков, сварщиков полуавтоматической сварки. Кроме сотрудников технических специальностей Ростсельмаш набирает продавцов агромашин и специалистов по снабжению.
При этом по ряду специальностей компания готова обучить претендентов «с нуля» в специальном учебном центре с выплатой стипендии или провести дообучение для уже имеющих опыт работы. Все успешно закончившие обучение, которое длится от двух до шести месяцев в зависимости от профессии, гарантированно получат работу на предприятиях компании Ростсельмаш. Кроме достойной оплаты труда соискатели получают возможность карьерного роста и обучения, а также социальный пакет.
Ростсельмаш входит в список системообразующих предприятий России, от его стабильной работы зависит проведение весеннего сева. В то время как в других отраслях из-за коронавируса сокращают персонал, на предприятиях Ростсельмаш увеличивают объемы производства, за счет чего растет численность персонала.
Так, на начало апреля на предприятиях компании работали 6552 человек, что на 6% больше, чем в начале года. Кроме того, создавая новые рабочие места компания увеличивает престиж рабочих профессий.
Около 500 вакансий в период пандемии — это беспрецедентное предложение на рынке труда. С начала апреля в Ростовской области подали заявку на признание безработными 15 тысяч человек, три тысячи уже получили статус. По словам руководителя областного управления службы занятости Сергея Григоряна, в настоящее время на учете в качестве безработного состоят 43 тысячи жителей области, в то время как работодатели с начала апреля предложили всего четыре тысячи вакансий.