Около 500 человек готов трудоустроить Ростсельмаш в период пандемии

Около 500 вакансий в период пандемии — это беспрецедентное предложение на рынке труда. С начала апреля в Ростовской области подали заявку на признание безработными 15 тысяч человек, три тысячи уже получили статус. По словам руководителя областного управления службы занятости Сергея Григоряна, в настоящее время на учете в качестве безработного состоят 43 тысячи жителей области, в то время как работодатели с начала апреля предложили всего четыре тысячи вакансий.