Приговор игроку ФК «Ростов» Мамаеву отправили на пересмотр

Второй кассационный суд отправил в Мосгорсуд приговор на новое рассмотрение. Адвокат Игорь Бушманов указал в жалобе, что суд незаконно вменяет причинение одних и тех же травм потерпевшему. Также он указывает на то, что не исследовали видео потасовки, на котором видны провокационные действия потерпевшего.