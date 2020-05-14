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Приговор игроку ФК «Ростов» Мамаеву отправили на пересмотр

14 мая 2020, 09:51
Фото: Скриншот с видео камеры наблюдения / wikimedia.org/CC0
кокорин и мамаев драка
Приговор футболисту клуба «Ростов» Павлу Мамаеву, который вместе с коллегой Александром Кокориным устроил две драки в центре Москвы, отправили на новое рассмотрение, пишет ТАСС.

Второй кассационный суд отправил в Мосгорсуд приговор на новое рассмотрение. Адвокат Игорь Бушманов указал в жалобе, что суд незаконно вменяет причинение одних и тех же травм потерпевшему. Также он указывает на то, что не исследовали видео потасовки, на котором видны провокационные действия потерпевшего.

Напомним, что драки произошли 8 октября 2018 года, после чего завели уголовное дело. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели в колонии около года.

После выхода из тюрьмы Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Стало также известно, что телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова намерена отсудить деньги у Мамаева.

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