Приговор игроку ФК «Ростов» Мамаеву отправили на пересмотр

Второй кассационный суд отправил в Мосгорсуд приговор на новое рассмотрение. Адвокат Игорь Бушманов указал в жалобе, что суд незаконно вменяет причинение одних и тех же травм потерпевшему. Также он указывает на то, что не исследовали видео потасовки, на котором видны провокационные действия потерпевшего.
Напомним, что драки произошли 8 октября 2018 года, после чего завели уголовное дело. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели в колонии около года.
После выхода из тюрьмы Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Стало также известно, что телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова намерена отсудить деньги у Мамаева.