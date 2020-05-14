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Житель Ростова намеревался раскидать по городу семь килограммов наркотиков

14 мая 2020, 09:32
Фото: 61.мвд.рф
В Ростове-на-Дону задержали наркокурьера, который хотел сбыть крупную партию синтетических веществ, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские задержали 23-летнего парня, в рюкзаке которого обнаружили несколько свертков и таблеток. Общая масса составила 2,5 килограмма.

Во время обысков в квартире подозреваемого нашли еще около трех тысяч таблеток, расфасованных для распространения. Исследования показали, что это синтетические наркотики — «амфетамин», «метамфетамин». Общий вес составил примерно 4,5 килограмма.

«Фигурант хотел сбыть вещества методом закладок. По данному факту завели уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей», — уточнили в полиции.

Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.

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#Новости#Происшествия
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