Житель Ростова намеревался раскидать по городу семь килограммов наркотиков

Полицейские задержали 23-летнего парня, в рюкзаке которого обнаружили несколько свертков и таблеток. Общая масса составила 2,5 килограмма.
Во время обысков в квартире подозреваемого нашли еще около трех тысяч таблеток, расфасованных для распространения. Исследования показали, что это синтетические наркотики — «амфетамин», «метамфетамин». Общий вес составил примерно 4,5 килограмма.
«Фигурант хотел сбыть вещества методом закладок. По данному факту завели уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей», — уточнили в полиции.
Максимальное наказание составляет пожизненное заключение.