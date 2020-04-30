ФСБ нашла 18 тысяч доз наркотиков в лаборатории в Таганроге

Posted 30 апреля 2020, 09:17
Published 30 апреля 2020, 09:17
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
Лаборатория располагалась в доме местного жителя, во время обысков нашли девять килограммов готового мефедрона. Это свыше 18 тысяч доз, которые планировали распространить в регионе методом закладок.
«Все оборудование находилось в котельной дома, в котором подозреваемый проживал вместе с семьей. В том числе с несовершеннолетними детьми», — сказано в сообщении.
По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание — пожизненное заключение. Мефедрон вызывает психическую зависимость уже после первого-второго приема, он губительно воздействует на работу всего организма.