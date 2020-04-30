ФСБ нашла 18 тысяч доз наркотиков в лаборатории в Таганроге

В Таганроге ликвидировали лабораторию по производству различных видов синтетических наркотиков в крупных объемах, сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Лаборатория располагалась в доме местного жителя, во время обысков нашли девять килограммов готового мефедрона. Это свыше 18 тысяч доз, которые планировали распространить в регионе методом закладок. «Все оборудование находилось в котельной дома, в котором подозреваемый проживал вместе с семьей. В том числе с несовершеннолетними детьми», — сказано в сообщении. По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание — пожизненное заключение. Мефедрон вызывает психическую зависимость уже после первого-второго приема, он губительно воздействует на работу всего организма. Ранее более шести килограммов опасных препаратов для похудения изъяли у жительницы Ростова.