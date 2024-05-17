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Published Сегодня, 07:35

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Поврежденные заморозками посевы можно частично спасти

Агроном заявил, что поврежденные заморозками посевы в Ростовской области можно спасти

17 мая 2024, 07:35
Фото: Donland.ru
Поврежденные заморозками посевы можно частично спасти

Агроном Жарунов заявил, что замерзшие в Ростовской области посевы можно спасти

Напомним, 15 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел во всех муниципалитетах режим ЧС из-за заморозков, по вине которых пострадали посевы на площади более чем 140 тысяч гектаров. Ростовский агроном Михаил Жарунов рассказал RostovGazeta, что восстановится после заморозков.

По мнению агронома, растения не перенесли заморозки, потому что апрель был аномально теплым. «Ростки еще не отошли от зимовки, от начала посева и уже начали стремительно набирать в росте, пропуская важные этапы развития. И в мае на неокрепшие культуры обрушиваются заморозки, на этом этапе резкие перепады температур губительны», — объясняет причины плачевных последствий заморозков эксперт.

Губернатор Голубев объявил режим ЧС в Ростовской области из-за заморозков
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Агроном советует фермерам подсчитать объем уцелевших и пострадавших посевов.

«Если уцелело хотя бы 70% посевов, то трогать поле не нужно. Пусть культура продолжает расти. Чтобы укрепить ростки и стимулировать их к росту, каждую культуру нужно подкормить необходимым ей на конкретном этапе роста удобрением», — советует агроном.

В противном случае поле нужно засевать заново, а урожая ждать с запозданием.

Михаил Жарунов добавляет, что на каждом поле ситуация с поврежденными от заморозков растениями может быть разной, поэтому, прежде чем принимать какие-либо меры, посевы нужно внимательно осмотреть и изучить в лабораторных условиях.

Ранее RostovGazeta писала о том, когда прекратятся морозы в мае.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЧС#Режим ЧС#Посевы
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