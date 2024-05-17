Агроном заявил, что поврежденные заморозками посевы в Ростовской области можно спасти

По мнению агронома, растения не перенесли заморозки, потому что апрель был аномально теплым. «Ростки еще не отошли от зимовки, от начала посева и уже начали стремительно набирать в росте, пропуская важные этапы развития. И в мае на неокрепшие культуры обрушиваются заморозки, на этом этапе резкие перепады температур губительны», — объясняет причины плачевных последствий заморозков эксперт.