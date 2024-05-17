Агроном заявил, что поврежденные заморозками посевы в Ростовской области можно спасти

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По мнению агронома, растения не перенесли заморозки, потому что апрель был аномально теплым. «Ростки еще не отошли от зимовки, от начала посева и уже начали стремительно набирать в росте, пропуская важные этапы развития. И в мае на неокрепшие культуры обрушиваются заморозки, на этом этапе резкие перепады температур губительны», — объясняет причины плачевных последствий заморозков эксперт.
Агроном советует фермерам подсчитать объем уцелевших и пострадавших посевов.
«Если уцелело хотя бы 70% посевов, то трогать поле не нужно. Пусть культура продолжает расти. Чтобы укрепить ростки и стимулировать их к росту, каждую культуру нужно подкормить необходимым ей на конкретном этапе роста удобрением», — советует агроном.
В противном случае поле нужно засевать заново, а урожая ждать с запозданием.
Михаил Жарунов добавляет, что на каждом поле ситуация с поврежденными от заморозков растениями может быть разной, поэтому, прежде чем принимать какие-либо меры, посевы нужно внимательно осмотреть и изучить в лабораторных условиях.
Ранее RostovGazeta писала о том, когда прекратятся морозы в мае.