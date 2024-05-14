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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:52

Заморозки в Ростовской области прекратятся с 14 мая

Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы в мае

14 мая 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney

Заморозки в Ростовской области прекратятся с 14 мая

В Ростовской области утром во вторник, 14 мая, могут быть заморозки, после чего начнется потепление, сообщили синоптики.

Утром темпратура воздуха может опуститься до -5 градусов, а днем она поднимется до +17 градусов. Местами воздух может прогреться до +22 градусов.

Добавим, что на смену морозам придут дожди, которые будут заливать регион во вторник и среду.

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В четверг ожидается окончание дождей, однако к пятнице они возобновятся. Продолжаться они будут до воскресенья, 19 числа. Следует учесть, что дожди прогнозируются и ночью. Температура может снизиться до +8 градусов, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.

Ранее Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону затопило грунтовыми водами.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Температура#Синоптики#Морозы
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