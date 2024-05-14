Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы в мае

В четверг ожидается окончание дождей, однако к пятнице они возобновятся. Продолжаться они будут до воскресенья, 19 числа. Следует учесть, что дожди прогнозируются и ночью. Температура может снизиться до +8 градусов, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.