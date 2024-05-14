Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы в мае

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Утром темпратура воздуха может опуститься до -5 градусов, а днем она поднимется до +17 градусов. Местами воздух может прогреться до +22 градусов.
Добавим, что на смену морозам придут дожди, которые будут заливать регион во вторник и среду.
В четверг ожидается окончание дождей, однако к пятнице они возобновятся. Продолжаться они будут до воскресенья, 19 числа. Следует учесть, что дожди прогнозируются и ночью. Температура может снизиться до +8 градусов, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду.
Ранее Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону затопило грунтовыми водами.