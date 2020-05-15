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Бухгалтер детсада в Волгодонске украла 13 млн руб

15 мая 2020, 05:41
Фото: pixabay.com
В Волгодонске в суд передали уголовное дело в отношении бухгалтера детского сада за многомиллионные хищения, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

На скамье подсудимых оказалась бухгалтер детского сада «Тополек». Следствие установило, что обвиняемая каждый месяц вносила в реестры недостоверную информацию о своей зарплате.

«После этого женщине перечисляли деньги на банковский счет. Всего с лицевого счета детского сада за три года было украдено свыше 13 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. На имущество обвиняемой был наложен арест.

Сейчас дело передали в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.

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