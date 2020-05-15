ГУФСИН Ростовской области объяснил условия карантина в колонии № 2

«С 14 мая до особого указания в учреждении будет прекращен прием посылок и передач осужденным. Введен особый порядок допуска защитников, адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, который предусматривает обязательное прохождение термометрии и использование ими при нахождении в учреждении средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток). Для их работы в учреждении определены помещения, оборудованные стеклянными перегородками, максимально обеспечивающими изоляцию данных лиц друг от друга», — прокомментировал Марухян.