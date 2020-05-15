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ГУФСИН Ростовской области объяснил условия карантина в колонии № 2

15 мая 2020, 10:36
Фото: 61.fsin.su
До особого указания в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской области 14 марта ввели карантин из-за заболевшего коронавирусной инфекцией сотрудника колонии, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь УФСИН по региону Борис Марухян.

Региональная общественная наблюдательная комиссия сообщила, что коронавирусная инфекция подтвердилась у сотрудника колонии № 2 на улице Тоннельной, после получения результатов тестирования. ИК закрыли на карантин на 14 дней.

«С 14 мая до особого указания в учреждении будет прекращен прием посылок и передач осужденным. Введен особый порядок допуска защитников, адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, который предусматривает обязательное прохождение термометрии и использование ими при нахождении в учреждении средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток). Для их работы в учреждении определены помещения, оборудованные стеклянными перегородками, максимально обеспечивающими изоляцию данных лиц друг от друга», — прокомментировал Марухян.

Кроме того, приостановлен прием и перевод осужденных из ИК-2 в другие учреждения ФСИН.

Сотрудников колонии перевели на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Напомним, главный санитарный врач региона 16 марта запретил длительные и краткосрочные свидания с родственниками в учреждениях ФСИНа.

Ранее в исправительных колониях запретили все массовые мероприятия.

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