ГУФСИН Ростовской области объяснил условия карантина в колонии № 2

Региональная общественная наблюдательная комиссия сообщила, что коронавирусная инфекция подтвердилась у сотрудника колонии № 2 на улице Тоннельной, после получения результатов тестирования. ИК закрыли на карантин на 14 дней.
«С 14 мая до особого указания в учреждении будет прекращен прием посылок и передач осужденным. Введен особый порядок допуска защитников, адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, который предусматривает обязательное прохождение термометрии и использование ими при нахождении в учреждении средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток). Для их работы в учреждении определены помещения, оборудованные стеклянными перегородками, максимально обеспечивающими изоляцию данных лиц друг от друга», — прокомментировал Марухян.
Кроме того, приостановлен прием и перевод осужденных из ИК-2 в другие учреждения ФСИН.
Сотрудников колонии перевели на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Напомним, главный санитарный врач региона 16 марта запретил длительные и краткосрочные свидания с родственниками в учреждениях ФСИНа.