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ГК «Ростов-Дон» взял себе игрока сборной Сербии

16 мая 2020, 04:53
Фото: ГК "Ростов-Дон"
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» заключил контракт с правой крайней сборной Сербии Катариной Крпеж-Шлезак, проинформировали в пресс-центре команды.

Спортсменка присоединится к клубу в новом сезоне, сейчас ей 32 года. Она родилась в Сербии и начинала карьеру в местной команде.

В 2011 году Крпеж-Шлезак перешла в македонский «Металург». С 2014 по 2020 годы она выступала за венгерский «Эрд».

Отмечается, что в 2017 году гандболистка стала гражданкой Венгрии, но играла за сборную Сербии. За команду она провела более 100 матчей.

Крпеж-Шлезак становилась лучшим бомбардиром чемпионата Европы в 2018 году В 2019 году она не играла из-за беременности и рождения ребенка.

Ранее стало известно, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» покинула правая крайняя Марина Судакова.

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