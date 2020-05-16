ГК «Ростов-Дон» взял себе игрока сборной Сербии

Спортсменка присоединится к клубу в новом сезоне, сейчас ей 32 года. Она родилась в Сербии и начинала карьеру в местной команде.
В 2011 году Крпеж-Шлезак перешла в македонский «Металург». С 2014 по 2020 годы она выступала за венгерский «Эрд».
Отмечается, что в 2017 году гандболистка стала гражданкой Венгрии, но играла за сборную Сербии. За команду она провела более 100 матчей.
Крпеж-Шлезак становилась лучшим бомбардиром чемпионата Европы в 2018 году В 2019 году она не играла из-за беременности и рождения ребенка.