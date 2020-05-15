rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гандболистка Судакова завершила 17-летнюю карьеру в клубе «Ростов-Дон»

15 мая 2020, 08:46
Фото: vk.com/rostovhandball
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» покинула правая крайняя Марина Судакова, сообщили в пресс-службе команды.

Судакова ушла из клуба сразу после завершения чемпионата России. Из-за ситуации с коронавирусом «Ростов-Дон» стал победителем, не сыграв несколько матчей.

Судакова в 2003 году стала игроком дублирующего состава «Ростов-Дона», а со следующего года начала выступать за основную команду. Один год она успела отыграть в краснодарской «Кубани», но все остальное время девушка провела в «Ростов-Доне».

«В составе „Ростов-Дона“ Марина становилась четырехкратной чемпионкой России, восьмикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны», — сказано в сообщении.

Клуб пожелал девушке успехов в дальнейшей карьере. По некоторым данным, Судакова перешла в другую команду.

Материалы по теме
ГК «Ростов-Дон» не смог обыграть «Ладу» в матче чемпионата РоссииГК «Ростов-Дон» вышел в финал 4-х Кубка РоссииГК «Ростов-Дон» в восьмой раз стал чемпионом России
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28