Гандболистка Судакова завершила 17-летнюю карьеру в клубе «Ростов-Дон»

Судакова ушла из клуба сразу после завершения чемпионата России. Из-за ситуации с коронавирусом «Ростов-Дон» стал победителем, не сыграв несколько матчей.
Судакова в 2003 году стала игроком дублирующего состава «Ростов-Дона», а со следующего года начала выступать за основную команду. Один год она успела отыграть в краснодарской «Кубани», но все остальное время девушка провела в «Ростов-Доне».
«В составе „Ростов-Дона“ Марина становилась четырехкратной чемпионкой России, восьмикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны», — сказано в сообщении.
Клуб пожелал девушке успехов в дальнейшей карьере. По некоторым данным, Судакова перешла в другую команду.