Надежды нет. Три тысячи компаний ликвидировались в Ростове в период коронавируса

«По мерам поддержки нам важно сейчас, чтобы то, что президент Путин озвучил насчет отмены страховых взносов, чтоб их отменили за второй квартал. Для нас это очень важно. У нас такая ситуация получается, что если ты получаешь субсидии, то 30% от суммы - должен заплатить страховые взносы. А их платить не из чего, потому что доход у нас не то, чтобы снизился, а его нет - упал на 100%. Когда ни копейки не получил в кассу, ты получил какие-то субсидии, или еще лучше взял кредит, раздал сотрудникам… А потом ты должен еще взять кредит, заплатить НДФЛ, страховые взносы, это под 43% кредит получается, а не ноль процентов, как это анонсируется. Эти нюансы очень важны», - говорит Панина.