Надежды нет. Три тысячи компаний ликвидировались в Ростове в период коронавируса

Как выживают и на что надеются бизнесмены в Ростове, в материале RostovGazeta.
Молча исчезли
С 15 февраля по 15 мая 2020 года, судя по сервису «СПАРК», в Ростовской области ликвидировались 2922 компании. При этом, исчезли не маленькие и «молодые» ИП, а предприятия, существовавшие в среднем по 10-20 лет. Как и предполагалось, «коронавирусную изоляцию» не пережили многие рестораны (63), турагентства (32), огромное число строительных фирм, а также компании, занимающиеся розничной и оптовой торговлей продуктов и непродовольственных товаров. «Пострадали» и частные охранные службы, разорились десятки агрофирм, выращивающих зерновые культуры и овощи, оптовые торговцы стройматериалами. Закрылось много предприятий, выполнявших грузовые перевозки, агентства недвижимости и агентства по подбору персонала, а также юридические организации.
При этом, за эти месяцы зарегистрировалось в Ростовской области всего шесть новых компаний.
Отметим, в этот же период (с февраля по май) в прошлом году в Ростовской области были ликвидированы всего 268 компаний.
Поговорить о том, что стало причиной ликвидации компании предприниматели наотрез отказываются.
Выжившие
Директор ООО Туристическая компания «СК Интур» Лидия Панина с оптимизмом смотрит в будущее.
«Тяжело переживаем кризис, но закрываться не собираемся, у нас хорошие планы по развитию внутреннего туризма, совместно с коллегами из Москвы разрабатываем новые маршруты. Первое, что реанимируется - это направления внутри России, и этим мы собираемся заниматься», - говорит Панина.
«СК Интур» также является туроператором, обслуживающим иностранных туристов, и именно это направление директор фирмы намерена развивать в будущем. Всего в компании работают девять человек, и все сохранили свои места.
«По мерам поддержки нам важно сейчас, чтобы то, что президент Путин озвучил насчет отмены страховых взносов, чтоб их отменили за второй квартал. Для нас это очень важно. У нас такая ситуация получается, что если ты получаешь субсидии, то 30% от суммы - должен заплатить страховые взносы. А их платить не из чего, потому что доход у нас не то, чтобы снизился, а его нет - упал на 100%. Когда ни копейки не получил в кассу, ты получил какие-то субсидии, или еще лучше взял кредит, раздал сотрудникам… А потом ты должен еще взять кредит, заплатить НДФЛ, страховые взносы, это под 43% кредит получается, а не ноль процентов, как это анонсируется. Эти нюансы очень важны», - говорит Панина.
Владелец сети ресторанов «Есть и пить» Вадим Калинич рассказал, что его сотрудники находятся на самоизоляции, им выплачиваются заработные платы.
«Ресторан Schneider, как часть структуры «Есть и пить» работает на доставке сейчас. Бекон & John мы закрыли на реконструкцию, откроем в октябре. Там большие планы были по реконструкции территории, но сейчас вкладываться в такой большой объект, в рекреационную зону - слишком рискованно, потому что мы не понимаем, как быстро будут сняты ограничения. Поэтому с таким бюджетом не хочется рисковать. В Schneider достаточно высокая степень готовности двора, как только ограничения будут сняты, частично, в разрезе «свежего воздуха», мы сразу же откроемся», - рассказывает Калинич.
В ресторане Schneider сейчас работают четыре повара и два официанта - на доставке. Выручка здесь, в сравнении с периодом до самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, составляет сейчас всего 7-12% от той, которая была.
«Ну, а у кого сейчас по другому? Мы же не «Амазон»», - сказал Калинич.
«Брошенки»
Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи полагает, что пандемия оставит за собой огромное количество «предприятий-брошенок». То есть, чтобы не тратить деньги на ликвидации компаний, ведь процедура банкротства достаточно дорогостоящее дело, предприниматели просто оставят свои производства, пока их не ликвидирует налоговая.
«Наше законодательство защищает, прежде всего, интересы кредитора. Предприятие прекращает деятельность, и многие банкротства приводят к полной ликвидации производства. Ситуация сейчас потребует от власти изменения подхода к процедуре банкротства. Иначе мы получим большое количество «предприятий - брошенок» и тех, компаний, которые будут раздроблены. Бизнесмен, попадая в сложную ситуацию, спасает только тот участок, который можно спасти», - говорит Хуруджи.
Сейчас у государства возникнет необходимость срочно перестраивать законодательство с целью сохранения баланса интересов кредиторов и сотрудников, считает спикер.
«Серьезный урон коронавирус нанес по ресторанам, кафе, туристическим комплексам, торговым и бизнес-центрам. Люди после того, как пандемия сойдет «на нет», поймут, что новый уклад их устраивает и произойдет переосмысление роли офисов. Будет сокращаться потребление офисной недвижимости, кафе и рестораны будут в другом виде и качестве работать. Они возродятся, появятся новые собственники, но концепция, структура и бизнес-модель поменяется», - уверен Хуруджи.
Надо держаться
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза говорит, что несмотря на все меры поддержки, которые сегодня оказываются бизнесменам региона, не все компании могут продолжить работу в это непростое время.
«Есть большой объем поддержки для предпринимателей, связанный со снижением налогов, арендные платежи снижались для государственных и муниципальных площадей. Но многие бизнесмены арендуют частные площади. Те, кто попал в список пострадавших отраслей, могут получить единовременные выплаты на сотрудников, также беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. Меры поддержки есть, но не все отрасли попадают в список «пострадавших» в соответствии ОКВЭДа, поэтому их не учитывают в этих мерах поддержки. Если другого выхода нет у предпринимателя - надо закрыться, если есть хоть один шанс остаться «на плаву» - надо держаться», - прокомментировал Олег Дереза.
Читайте также: В Ростовской области на докапитализацию двух институтов, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в 2020 году направили в общей сложности 340 миллионов рублей.