Ростовчанка Лиман рассказала о заболевших коронавирусом знакомых

Лиман начала рассказ с того, что прогулялась по улицам Лондона. По ее словам, сейчас людей практически нет, но ситуация должна измениться через две недели.
«Вот в России показатели с каждым днем становятся все хуже. Ребята, прошу вас соблюдайте меры профилактики. Пользуйтесь антисептиком перед каждым прикосновением к лицу», — написала девушка.
Она добавила, что с каждой неделей у нее становится все больше знакомых, заболевших коронавирусом. Пользователи в комментариях посоветовали Лиман быть аккуратнее и следить за здоровьем.