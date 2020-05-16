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Ростовчанка Лиман рассказала о заболевших коронавирусом знакомых

16 мая 2020, 16:09
Фото: https://pixabay.com
Модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону рассказала о знакомых, которые заразились коронавирусной инфекцией, говорится на странице девушки в Instagram.

Лиман начала рассказ с того, что прогулялась по улицам Лондона. По ее словам, сейчас людей практически нет, но ситуация должна измениться через две недели.

«Вот в России показатели с каждым днем становятся все хуже. Ребята, прошу вас соблюдайте меры профилактики. Пользуйтесь антисептиком перед каждым прикосновением к лицу», — написала девушка.

Она добавила, что с каждой неделей у нее становится все больше знакомых, заболевших коронавирусом. Пользователи в комментариях посоветовали Лиман быть аккуратнее и следить за здоровьем.

В Ростовской области зарегистрировали уже 2312 случаев заражения.

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