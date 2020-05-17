Московская компания потребовала от «Тагмета» 6,5 млн руб

ПАО «Тагмет» было зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Основным видом деятельности предприятия является производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Головная компания предприятия TMK STEEL HOLDING LIMITED зарегистрирована на Кипре. Ее доля прямого владения составляет 65,06%. В 2019 году компания получила убыток в размере 1,3 миллиарда рублей, сократив убыточность на 61%, по сравнению с данными за 2018 год.