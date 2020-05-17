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Московская компания потребовала от «Тагмета» 6,5 млн руб

17 мая 2020, 15:44
Фото: tagmet.tmk-group.ru
Производитель чугуна, стали и ферросплавов подал иск к «Таганрогскому металлургическому заводу», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

«Торговый дом «Машиностроитель» обратился в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании задолженности с таганрогского предприятия. Сумма исковых требований составила 6,5 миллиона рублей. Арбитражный суд Ростовской области исковое заявление еще не принял к производству и суть требований пока остается неизвестной.

По данным системы СПАРК, ООО «Торговый дом «Машиностроитель» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Основным видом деятельности предприятия является производство чугуна, стали и ферросплавов. Выручка компании в 2018 году составила 189,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,9 миллиона рублей.

ПАО «Тагмет» было зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Основным видом деятельности предприятия является производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Головная компания предприятия TMK STEEL HOLDING LIMITED зарегистрирована на Кипре. Ее доля прямого владения составляет 65,06%. В 2019 году компания получила убыток в размере 1,3 миллиарда рублей, сократив убыточность на 61%, по сравнению с данными за 2018 год.

Ранее сообщалось, что ПАО «Тагмет» вошло в список системообразующих компаний Ростовской области, которым будет оказана финансовая поддержка во время пандемии коронавируса,

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