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Убытки «Тагмета» в 2019 году достигли 1,3 миллиарда рублей

20 марта 2020, 20:50
Фото: tagmet.tmk-group.ru
«Таганрогский металлургический завод» сработал «в минус» и в 2019 году, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении RostovGazeta.

Так, по итогам 2019 года убыток ПАО «Тагмет» составил 1,3 миллиарда рублей. За год завод сократил убыточность на 61%. В 2018 году убытки предприятия превышали 2,13 миллиарда рублей, а в 2017 завод ушел в минус на 1,85 миллиарда рублей.

При этом выручка от продаж «Тагмета» незначительно снизилась по отношению к 2018 году и составила 43,5 миллиарда рублей (годом ранее этот показатель достигал 43,82 миллиарда рублей).

По данным системы СПАРК, ПАО «Тагмет» зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Основным видом деятельности предприятия является производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Головная компания предприятия TMK STEEL HOLDING LIMITED зарегистрирована на Кипре. Ее доля прямого владения составляет 65,06%.

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