Убытки «Тагмета» в 2019 году достигли 1,3 миллиарда рублей

Так, по итогам 2019 года убыток ПАО «Тагмет» составил 1,3 миллиарда рублей. За год завод сократил убыточность на 61%. В 2018 году убытки предприятия превышали 2,13 миллиарда рублей, а в 2017 завод ушел в минус на 1,85 миллиарда рублей.