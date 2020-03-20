Убытки «Тагмета» в 2019 году достигли 1,3 миллиарда рублей

Так, по итогам 2019 года убыток ПАО «Тагмет» составил 1,3 миллиарда рублей. За год завод сократил убыточность на 61%. В 2018 году убытки предприятия превышали 2,13 миллиарда рублей, а в 2017 завод ушел в минус на 1,85 миллиарда рублей.
При этом выручка от продаж «Тагмета» незначительно снизилась по отношению к 2018 году и составила 43,5 миллиарда рублей (годом ранее этот показатель достигал 43,82 миллиарда рублей).
По данным системы СПАРК, ПАО «Тагмет» зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Основным видом деятельности предприятия является производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Головная компания предприятия TMK STEEL HOLDING LIMITED зарегистрирована на Кипре. Ее доля прямого владения составляет 65,06%.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление ООО «Криогаз» из Балашихи к «Таганрогскому металлургическому заводу» на сумму 426,3 миллиона рублей.