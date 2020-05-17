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Неизвестные в Новочеркасске избили мужчину и расстреляли его из пневматики

17 мая 2020, 19:18
Фото: pixabay.com
В Новочеркасске неизвестные жестоко расправились с 47-летним местным жителем, сообщает DonDay.

Неизвестные злоумышленники сначала избили мужчину, а потом расстреляли его из пневматического пистолета. Пострадавший скрылся от нападавших в подъезде, а после чего смог добраться до больницы, где медики оказали ему помощь.

Из головы мужчины врачи вытащили порядка десяти резиновых пуль. При этом мужчина отказался от госпитализации.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее стало известно о том, что жительницу Батайска будут судить за издевательства над дочерью-подростком. Она заставляла девочку стоять коленями на соли и постоянно избивала ребенка.

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#Новости#Происшествия
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