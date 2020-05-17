Резкий рост новых случаев коронавируса объяснили власти Ростовской области

В субботу в области выявили 112, а в воскресенье 115 новых случаев заболевания, власти объяснили это увеличившимся количеством проводимых тестирований.
«В последние дни значительно увеличилось количество проводимых тестов, что, конечно, приведет к увеличению выявляемости», — сказано в сообщении пресс-центра.
Ранее выяснилось, что в области не выполнили одно их трех условий для смягчения ограничений, а именно, в регионе каждый день делают 55 тестов на каждые 100 тысяч населения при требуемой норме в 77. Для того, чтобы начать смягчение режима, губернатор Ростовской области поручил увеличить количество ежедневных тестов.