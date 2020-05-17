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Жителя Украины с 16 тыс шариков для пейнтбола задержали на таможне под Ростовом

17 мая 2020, 11:44
Фото: customs.ru
В Новошахтинске задержали гражданина Украины с большой партией незадекларированных шариков для пейнтбола, сообщило Южное таможенное управление.

Украинец на автомобиле Volvo FH прибыл на таможенный пост со стороны Ростовской области. «Во время осмотра транспортного средства с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было получено рентгеновское изображение, дающее основания полагать, что в автомобиле находится не задекларированный должным образом товар», — сказано в сообщении ведомства.

При более тщательном досмотре в спальном отделении кабины автомобиля нашли 16 тысяч шариков для пейнтбола, упакованных в восемь картонных коробок. Как пояснил пассажир автомобиля, он приобрел шарики через интернет для собственных целей.

По факту происшествия возбудили административное дело.

Ранее у жительницы Ростова изъяли более шести килограммов опасных препаратов для похудения.

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#Новости#Происшествия
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