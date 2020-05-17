Жителя Украины с 16 тыс шариков для пейнтбола задержали на таможне под Ростовом

Украинец на автомобиле Volvo FH прибыл на таможенный пост со стороны Ростовской области. «Во время осмотра транспортного средства с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было получено рентгеновское изображение, дающее основания полагать, что в автомобиле находится не задекларированный должным образом товар», — сказано в сообщении ведомства.
При более тщательном досмотре в спальном отделении кабины автомобиля нашли 16 тысяч шариков для пейнтбола, упакованных в восемь картонных коробок. Как пояснил пассажир автомобиля, он приобрел шарики через интернет для собственных целей.
По факту происшествия возбудили административное дело.