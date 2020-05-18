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Более 4 тыс безработных Ростовской области получили выплату на детей

18 мая 2020, 18:30
Фото: pixabay.com
Региональную выплату на детей получили более 4 тысяч безработных Ростовской области, сообщили в облправительстве.

«Региональную поддержку — по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка — получили еще более 4 тысяч безработных», — сказано в сообщении.

С 1 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией безработными признали более трех тысяч жителей области, все они получили повышенное пособие по в размере минимального размера оплаты труда на общую сумму свыше 13,7 миллиона рублей.

Те безработные, у которых есть несовершеннолетние дети, получили еще и областную выплату в размере трех тысяч рублей, общая сума поддержки составила около 1,1 миллиона рублей.

При этом уровень регистрируемой безработицы в Ростовской области в настоящее время составляет 1,9 вместо обычного 0,9.

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