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Число тяжелых пациентов с коронавирусом выросло в госпиталях Ростовской области

18 мая 2020, 08:12
Фото: donland.ru
В Ростовской области увеличилось число пациентов с коронавирусом, находящихся под аппаратами искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении регионального правительства.

Всего в «ковидных» госпиталях Ростовской области находятся 407 пациентов, а загруженность подготовленного коечного фонда составляет 15,3%. Свободными 18 мая остаются 2257 коек в инфекционных госпиталях.

В тяжелом состоянии под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента. За сутки их число выросло на пять человек.

Напомним, что в Ростовской области было зарегистрировано 2514 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 человек вылечились, 31 пациент скончался.

Коронавирус был зарегистрирован в 54 из 55 муниципальных образований региона. Ни одного случая заражения не было зарегистрировано в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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