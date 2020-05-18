Число тяжелых пациентов с коронавирусом выросло в госпиталях Ростовской области

Всего в «ковидных» госпиталях Ростовской области находятся 407 пациентов, а загруженность подготовленного коечного фонда составляет 15,3%. Свободными 18 мая остаются 2257 коек в инфекционных госпиталях.
В тяжелом состоянии под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента. За сутки их число выросло на пять человек.
Напомним, что в Ростовской области было зарегистрировано 2514 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 человек вылечились, 31 пациент скончался.
Коронавирус был зарегистрирован в 54 из 55 муниципальных образований региона. Ни одного случая заражения не было зарегистрировано в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.