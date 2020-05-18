Названы города с новыми зараженными коронавирусом в Ростовской области

Люди заболели в Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах, Донецке, Волгодонске, Азове. Также зараженные есть в Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Семикаракорском районах.