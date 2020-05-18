Названы города с новыми зараженными коронавирусом в Ростовской области

Люди заболели в Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах, Донецке, Волгодонске, Азове. Также зараженные есть в Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Семикаракорском районах.
«Более 400 пациентов находятся на лечении в стационарах. Врачи вылечили 809 человек, спасти не удалось 31 заболевшего», — говорится в публикации.
Отмечается, что состояние 24 заразившихся оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам ИВЛ.
За сутки девять аппаратов ИВЛ провели почти три тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.