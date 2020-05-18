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Названы города с новыми зараженными коронавирусом в Ростовской области

18 мая 2020, 08:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области новые 87 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в 19 городах и районах, заявили в правительстве региона.

Люди заболели в Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах, Донецке, Волгодонске, Азове. Также зараженные есть в Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Семикаракорском районах.

«Более 400 пациентов находятся на лечении в стационарах. Врачи вылечили 809 человек, спасти не удалось 31 заболевшего», — говорится в публикации.

Отмечается, что состояние 24 заразившихся оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки девять аппаратов ИВЛ провели почти три тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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