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Стало известно о заражении коронавирусом сотрудницы ростовского «Тавра»

18 мая 2020, 05:35
Фото: pixabay.com
В Ростовской области коронавирусной инфекцией заболела сотрудница колбасного завода «Тавр», пишет Donday.

Издание сообщило, что заболевшей 60 лет, ее рабочее место находится на складе готовой продукции. Отмечается, что ее не пустили на территорию предприятия 14 мая из-за появившихся признаков заболевания.

«Тест на коронавирус показал положительный результат. С зараженной контактировали восемь человек, сейчас они находятся на двухнедельном карантине», — сказано в сообщении.

Известно, что всех, кто общался с заболевшей, проверят на коронавирус.

Напомним, что в Ростовской области зарегистрировано уже 2427 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас на лечении в стационарах находится 401 пациент.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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