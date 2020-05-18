Стало известно о заражении коронавирусом сотрудницы ростовского «Тавра»

Издание сообщило, что заболевшей 60 лет, ее рабочее место находится на складе готовой продукции. Отмечается, что ее не пустили на территорию предприятия 14 мая из-за появившихся признаков заболевания.
«Тест на коронавирус показал положительный результат. С зараженной контактировали восемь человек, сейчас они находятся на двухнедельном карантине», — сказано в сообщении.
Известно, что всех, кто общался с заболевшей, проверят на коронавирус.
Напомним, что в Ростовской области зарегистрировано уже 2427 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас на лечении в стационарах находится 401 пациент.