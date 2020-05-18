Рощу СКА в Ростове специально забросали мусором, чтобы потом вырубить — эколог

«Это все специально делается, чтобы обвинить жителей, что они не ухаживают за территорией и начать рубить деревья. Людям разрешают за определенную „мзду“ сбрасывать мусор возле своего дома. Точно так же было и в Александровской роще, все было бесполезно, пока не было принято решение о создании парка. Жаловаться нужно в администрацию — они обязаны следить и контролировать, а также в Росприроднадзор», — говорит Черкашина.