rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рощу СКА в Ростове специально забросали мусором, чтобы потом вырубить — эколог

18 мая 2020, 10:20
Фото: RostovGazeta
Рощу СКА в Ростове-на-Дону люди превратили в мусорку, но это делается специально, чтобы власти могли беспрепятственно вырубить здесь деревья, заявила RostovGazeta эколог Ирина Черкашина.

На улице Смены у рощи СКА образовались огромные мусорные кучи. Люди вывозят сюда старую мебель, отслужившую сантехнику, в самой роще множество очаговых стихийных свалок. Горожане любят тут отдыхать, выпивать, но убирать после себя отходы — не принято.

«Это все специально делается, чтобы обвинить жителей, что они не ухаживают за территорией и начать рубить деревья. Людям разрешают за определенную „мзду“ сбрасывать мусор возле своего дома. Точно так же было и в Александровской роще, все было бесполезно, пока не было принято решение о создании парка. Жаловаться нужно в администрацию — они обязаны следить и контролировать, а также в Росприроднадзор», — говорит Черкашина.

Материалы по теме
Не разделяй, но властвуй: как в Ростове «работает» раздельный сбор мусораРостовчан попросили очистить от мусора рощу СКАРостовчане начали выбрасывать мусор из окна во время карантина
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14