В Ростовской области задержали прокурора за взятку

Сергею Калитвинцеву 35 лет, он окончил юридический факультет Южного федерального университета. В 2007 году начал работать в прокуратуре: сначала помощником прокурора Новошахтинска, через время дослужился до должности заместителя прокурора Первомайского района Ростова. Калитвинцева назначили на пост прокурора Пролетарского района Ростовской области в конце июля 2019 года, он проработал на этом месте около десяти месяцев.