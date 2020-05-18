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В Ростовской области задержали прокурора за взятку

18 мая 2020, 14:13
В Ростовской области задержали с поличным прокурора Пролетарского района Сергея Калитвинцева, рассказал корреспонденту RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

«Прокурора задержали в своем кабинете с поличным при получении взятки более одного миллиона рублей. Сергей Калитвинцев запросил эту сумму у руководителя местной газеты. Взамен прокурор должен был не пускать в работу материал, собранный работниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции», — отметил источник.

По его словам, задержали прокурора сотрудники УФСБ по Ростовской области при участии Генпрокуратуры.

Сергею Калитвинцеву 35 лет, он окончил юридический факультет Южного федерального университета. В 2007 году начал работать в прокуратуре: сначала помощником прокурора Новошахтинска, через время дослужился до должности заместителя прокурора Первомайского района Ростова. Калитвинцева назначили на пост прокурора Пролетарского района Ростовской области в конце июля 2019 года, он проработал на этом месте около десяти месяцев.

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