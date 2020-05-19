Нашествие гусениц может уничтожить парк Чуковского в Ростове

Автор публикации разместил видео, показав тысячи зеленых гусениц возле дерева. По его словам, они поедают кору и наносят вред стволам. «Эти гусеницы за одну ночь съели дерево. Просьба обратить внимание и принять меры», — говорится в подписи к ролику.
Некоторые пользователи в комментариях написали, что такая ситуация происходит каждый год. Другие горожане нашли повод для шуток. «Принимайте меры — идите есть гусениц. Будьте на шаг впереди», — прозвучало в комментариях.
«Побелить забыли стволы деревьев. Зато там высадили молодые деревья. Пока гусеницы старыми питаются, молодые им на смену придут», — написала одна из местных жительниц.