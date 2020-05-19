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Тестировать на антитела к коронавирусу будут в Ростовской области

19 мая 2020, 13:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области начата работа по тестированию населения на антитела к COVID-19, сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

По ее словам, проведение тестов на антитела могут стать дополнительным методом диагностики коронавируса. По направлению врачей тестирование на антитела в регионе будет проводиться бесплатно. Также такой тест можно будет сдать на платной основе.

Однако, по словам главы Минздрава региона, у анализа есть погрешность.

«Чувствительность и специфичность тестов — где-то 95-98%. Тестирование информативно для установления факта текущей или перенесенной инфекции. При этом бывают случаи, когда у переболевшего коронавирусом не обнаруживаются антител к нему. Все зависит от иммунитета человека», — пояснила Татьяна Быковская.

На 17 мая в Ростовской области было зарегистрировано 2645 случаев заражения коронавирусом, из которых вылечились 874 человек. Ранее стало известно о заражении коронавирусом депутата Заксобрания Ростовской области Вячеслава Василенко.

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