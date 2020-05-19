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В Ростовской области во время самоизоляции стало меньше нарушителей тишины

19 мая 2020, 16:21
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за время режима самоизоляции составили четыре протокола на нарушителей тишины и покоя, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы правительства региона.

За деятельность, которая мешает полноценно отдыхать людям, в Ростовской области предусмотрены штрафы статьей 2.3 Областного законодательства об административных правонарушениях. В законе сказано, что шуметь запрещается с 11 вечера до семи утра в будние, и с 11 вечера до восьми утра в выходные и праздничные дни.

Сотрудник пресс-службы отметил, что с 31 марта, когда был введен режим самоизоляции в регионе, сотрудники Административной инспекции Ростовской области составили три протокола в Ростове и один — в Обливском районе.

«Гражданам назначили штрафы», — сообщил представитель ведомства. По его информации, один раз штраф от 600 рублей до четырех тысяч получил человек, который попал под действие второго пункта статьи: в ночное время пел, играл на инструментах, слушал радиоприемник или магнитофон, запускал фейерверки или что-то подобное. В трех случаях оштрафовали юридические лица, которые должны заплатить за нарушение от 10 до 30 тысяч рублей.

«За то же время в 2019 году сотрудники инспекции выявили шесть нарушений, а годом ранее — 12», — следует из информации сотрудника.

Больше о том, что делать, когда соседи мешают спать, читайте в материале RostovGazeta.

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