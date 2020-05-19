В Ростовской области во время самоизоляции стало меньше нарушителей тишины

«Гражданам назначили штрафы», — сообщил представитель ведомства. По его информации, один раз штраф от 600 рублей до четырех тысяч получил человек, который попал под действие второго пункта статьи: в ночное время пел, играл на инструментах, слушал радиоприемник или магнитофон, запускал фейерверки или что-то подобное. В трех случаях оштрафовали юридические лица, которые должны заплатить за нарушение от 10 до 30 тысяч рублей.