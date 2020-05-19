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Вратарь Анна Седойкина ушла из ГК «Ростов-Дон»

19 мая 2020, 08:51
Фото: vk.com/rostovhandball
Вратарь гандбольного клуба «Ростов-Дон» покинула команду после завершения текущего сезона чемпионата России, сообщили в пресс-службе клуба.

Седойкина выразила благодарность тренерам, работникам клуба и болельщикам. Также она пожелала всем здоровья. «Я не говорю „Прощайте“, я говорю „До свидания“. Увидимся на матчах», — отметила голкипер.

Напомним, что девушка присоединилась к «Ростов-Дону» в 2015 году, она перешла из команды «Динамо-Синара». В 2016 году стала основным вратарем сборной России. Где именно Седойкина продолжит карьеру, не раскрывается.

Ранее появилась информация, что «Ростов-Дон» заключил контракт с правой крайней сборной Сербии Катариной Крпеж-Шлезак.

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