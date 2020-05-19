Вратарь Анна Седойкина ушла из ГК «Ростов-Дон»

Седойкина выразила благодарность тренерам, работникам клуба и болельщикам. Также она пожелала всем здоровья. «Я не говорю „Прощайте“, я говорю „До свидания“. Увидимся на матчах», — отметила голкипер.
Напомним, что девушка присоединилась к «Ростов-Дону» в 2015 году, она перешла из команды «Динамо-Синара». В 2016 году стала основным вратарем сборной России. Где именно Седойкина продолжит карьеру, не раскрывается.
Ранее появилась информация, что «Ростов-Дон» заключил контракт с правой крайней сборной Сербии Катариной Крпеж-Шлезак.