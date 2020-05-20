Более 50 млн руб потратили в Ростовской области на закупку машин скорой

На улице Курчатова уже прошло открытие подстанции, ее успел посетить глава области Василий Голубев. Он передал ключи от машин скорой и рассказал, что всего было потрачено 56 миллионов рублей.
Основная часть средств поступила из региональной казны. Медиков обеспечили всем необходимым для работы.
Ранее подстанция работала в неприспособленном здании. Теперь площадь здания составляет 600 «квадратов», есть комнаты отдыха, помещения для хранения медикаментов.
«Всего было приобретено 16 спецмашин, их общая стоимость превышает 50 миллионов рублей. Их передадут в пользование сотрудникам нескольких подстанций, две останутся здесь», — уточнил губернатор.