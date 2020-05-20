rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 50 млн руб потратили в Ростовской области на закупку машин скорой

20 мая 2020, 04:35
Фото: Пресс-служба Губернатора Ростовской области. donland.ru
В Ростове-на-Дону потратили 56 миллионов рублей на создание подстанции скорой помощи № 5 БСМП имени Семашко и закупку машин скорой помощи, заявили в региональном правительстве.

На улице Курчатова уже прошло открытие подстанции, ее успел посетить глава области Василий Голубев. Он передал ключи от машин скорой и рассказал, что всего было потрачено 56 миллионов рублей.

Основная часть средств поступила из региональной казны. Медиков обеспечили всем необходимым для работы.

Ранее подстанция работала в неприспособленном здании. Теперь площадь здания составляет 600 «квадратов», есть комнаты отдыха, помещения для хранения медикаментов.

«Всего было приобретено 16 спецмашин, их общая стоимость превышает 50 миллионов рублей. Их передадут в пользование сотрудникам нескольких подстанций, две останутся здесь», — уточнил губернатор.

Материалы по теме
Путин поручил закупить ведомствам автомобили для реанимацииВласти Ростовской области закупили 650 тыс бланков для пропусковЗа время борьбы с COVID-19 в Ростовской области закупили медтехники на 200 млн рублей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00