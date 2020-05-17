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За время борьбы с COVID-19 в Ростовской области закупили медтехники на 200 млн рублей

17 мая 2020, 14:06
Фото: pixabay.com
Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией муниципалитеты Ростовской области получили оборудование на 222,5 миллиона рублей, рассказал корреспонденту RostovGazeta представитель регионального пресс-центра по​ информированию населения о ситуации с инфекцией.

«На сегодняшний день в медицинские учреждения поставлены 14 аппаратов искусственной вентиляции легких, два рентгенаппарата, четыре аппарата УЗИ, 355 функциональных кроватей, 91 пульсоксиметр, 49 концентраторов кислорода и другое оборудование, предусмотренное стандартами оснащения», — сообщил сотрудник центра. Он не уточнил, какая часть техники является отечественной, какая — импортной, и как много поставлено продукции, произведенной в Ростовской области.

​По данным представителя центра, на 14 мая муниципальными образованиями Ростовской области получено оборудование и выполнены работы на 222,5 миллиона рублей, при этом поставки продолжаются.

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