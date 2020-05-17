За время борьбы с COVID-19 в Ростовской области закупили медтехники на 200 млн рублей

«На сегодняшний день в медицинские учреждения поставлены 14 аппаратов искусственной вентиляции легких, два рентгенаппарата, четыре аппарата УЗИ, 355 функциональных кроватей, 91 пульсоксиметр, 49 концентраторов кислорода и другое оборудование, предусмотренное стандартами оснащения», — сообщил сотрудник центра. Он не уточнил, какая часть техники является отечественной, какая — импортной, и как много поставлено продукции, произведенной в Ростовской области.