Число тяжелых пациентов с коронавирусом выросло в Ростовской области

Напомним, что на 20 мая в регионе было зарегистрировано 139 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 2784 человек, 989 пациентов выздоровели и 33 спасти не удалось. Сообщалось о 21 тяжелом пациенте в госпиталях региона.