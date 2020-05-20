Число тяжелых пациентов с коронавирусом выросло в Ростовской области

Напомним, что на 20 мая в регионе было зарегистрировано 139 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 2784 человек, 989 пациентов выздоровели и 33 спасти не удалось. Сообщалось о 21 тяжелом пациенте в госпиталях региона.
При этом в тяжелом состоянии в инфекционных госпиталях находятся 37 человек, 21 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в «ковидных» госпиталях проходят лечение 424 пациента, загруженность коечного фонда выросла до 16%. Используется 3,6% всех подготовленных аппаратов ИВЛ.
Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев сообщил, что в области не удалось удержать плато по коронавирусу.