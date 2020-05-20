Имущество «ТагАЗа» выставили на торги за 147 млн рублей

На аукцион выставлены три лота, общая начальная стоимость которых составляет 146,9 миллиона рублей. Начальная цена самого крупного из них превышает 125,2 миллиона рублей. Этим лотом представлены на торгах земельные участки и производственные здания на территории завода в Таганроге, которые находятся в залоге у ООО «ЮАГ».
Напомним, «Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями. Арбитражный суд Ростовской области признал предприятие банкротом в 2012 году по требованию АО «Чери автомобили Рус».
В марте 2020 года в Таганроге удалось реализовать имущество «ТагАЗа», которое также находилось в залоге у ООО «ЮАГ». В частности, краснодарская компания АО Производственно-монтажное предприятие «НАТЭК» выкупила земельный участок, несколько жилых помещений, недостроенных зданий и объектов за 80 миллионов рублей.