Имущество «ТагАЗа» выставили на торги за 147 млн рублей

На аукцион выставлены три лота, общая начальная стоимость которых составляет 146,9 миллиона рублей. Начальная цена самого крупного из них превышает 125,2 миллиона рублей. Этим лотом представлены на торгах земельные участки и производственные здания на территории завода в Таганроге, которые находятся в залоге у ООО «ЮАГ».