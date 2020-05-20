rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Имущество «ТагАЗа» выставили на торги за 147 млн рублей

20 мая 2020, 07:07
Фото: tagaz.ru
В Ростовской области объявили торги, на которых планируется продать имущество «Таганрогского автомобильного завода», следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротах.

На аукцион выставлены три лота, общая начальная стоимость которых составляет 146,9 миллиона рублей. Начальная цена самого крупного из них превышает 125,2 миллиона рублей. Этим лотом представлены на торгах земельные участки и производственные здания на территории завода в Таганроге, которые находятся в залоге у ООО «ЮАГ».

Напомним, «Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями. Арбитражный суд Ростовской области признал предприятие банкротом в 2012 году по требованию АО «Чери автомобили Рус».

В марте 2020 года в Таганроге удалось реализовать имущество «ТагАЗа», которое также находилось в залоге у ООО «ЮАГ». В частности, краснодарская компания АО Производственно-монтажное предприятие «НАТЭК» выкупила земельный участок, несколько жилых помещений, недостроенных зданий и объектов за 80 миллионов рублей.

Материалы по теме
Залоговое имущество «ТагАЗа» продали за 88 млн рубВ Ростовской области не смогли продать имущество «ТагАЗа» за 1 млрд руб
#Новости#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00