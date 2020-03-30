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Posted 30 марта 2020, 13:18

Published 30 марта 2020, 13:18

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

В Ростовской области не смогли продать имущество «ТагАЗа» за 1 млрд руб

30 марта 2020, 13:18
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Эксклюзив
Торги по продаже имущества «Таганрогского автомобильного завода», находящегося в залоге у «Абсолют Банка» были признаны несостоявшимися, говорится в сообщении в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

На торги единым лотом выставлялся комплекс зданий, строений и земельных участков. Стоимость лота превысила один миллиард рублей. При этом в лот вошли несколько объектов, находящихся в залоге у ПАО «Росбанк». Торги были признаны несостоявшимися из-за того, что на аукцион не было подано ни одной заявки.

Напомним, «Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями и в 2012 году было признано банкротом.

Размер долга перед кредиторами превысил 31 миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что процедуру конкурсного производства на предприятии продлили до апреля 2020 года.

В марте с аукциона было продано имущество «ТагАЗа», находящееся в залоге у ООО «ЮАГ». За 80 миллионов рублей «ушел» лот, представлявший собой земельный участок и несколько жилых помещений и недостроенных зданий и объектов. Имущество выкупило АО Производственно-монтажное предприятие «НАТЭК», зарегистрированное в Краснодарском крае.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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