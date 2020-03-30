В Ростовской области не смогли продать имущество «ТагАЗа» за 1 млрд руб

На торги единым лотом выставлялся комплекс зданий, строений и земельных участков. Стоимость лота превысила один миллиард рублей. При этом в лот вошли несколько объектов, находящихся в залоге у ПАО «Росбанк». Торги были признаны несостоявшимися из-за того, что на аукцион не было подано ни одной заявки.