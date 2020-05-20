Подполковника в Новочеркасске уволили за «хищение» 900 тысяч рублей из вещдоков

По сведениям Telegram-канала «Че по Ростову», подполковника полиции в Новочеркасске подозревают в хищении из вещественных доказательств крупной суммы денег. Во время очередной проверки выявили пропажу 900 тысяч рублей, подозреваемым в деле стал начальник отдела расследований ГУ МВД по городу Новочеркасску.