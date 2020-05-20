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Подполковника в Новочеркасске уволили за «хищение» 900 тысяч рублей из вещдоков

20 мая 2020, 12:47
Фото: новочеркасск.61.мвд.рф
В Новочеркасске Ростовской области уволен из органов внутренних дел сотрудник полиции, которого заподозрили в хищении 900 тысяч рублей, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

По сведениям Telegram-канала «Че по Ростову», подполковника полиции в Новочеркасске подозревают в хищении из вещественных доказательств крупной суммы денег. Во время очередной проверки выявили пропажу 900 тысяч рублей, подозреваемым в деле стал начальник отдела расследований ГУ МВД по городу Новочеркасску.

«В настоящее время сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Собранные материалы переданы в управление Следственного комитета по Ростовской области», — рассказали в ведомстве.

Ранее генпрокурор РФ не стал увольнять попавшегося в Ростове на крупной взятке прокурора.

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